Usa ex deputato repubblicano Paul attacca Washington | Stampato $31mld dollari per finanziare guerra di Israele inflazione folle - VIDEO

L’ex deputato repubblicano denuncia la priorità data alla guerra e agli aiuti esteri rispetto ai bisogni interni degli Stati Uniti L'ex deputato repubblicano americano Ron Paul, intervistato in un podcast, ha duramente attaccato Washington sulla questione economica e della politica estera. Ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, ex deputato repubblicano Paul attacca Washington: "Stampato $31mld dollari per finanziare guerra di Israele, inflazione folle" - VIDEO

In questa notizia si parla di: deputato - repubblicano

