Usa esplosione in fabbrica munizioni militari in Tennesse | diverse vittime

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Usa alcune persone sono morte e diverse risultano disperse dopo un’esplosione in un’azienda di esplosivi militari in Tennessee. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo quanto riporta la Cnn. L’azienda, Accurate Energetic Systems, si trova a circa un’ora di strada a sud-ovest di Nashville, al confine tra le contee di Hickman e Humphreys. Diverse agenzie sono intervenute sul posto e stanno lavorando per valutare e contenere l’incendio, ma al momento si stanno tenendo lontane dall’area circostante a causa della preoccupazione per possibili esplosioni secondarie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa esplosione in fabbrica munizioni militari in tennesse diverse vittime

© Lapresse.it - Usa, esplosione in fabbrica munizioni militari in Tennesse: diverse vittime

In questa notizia si parla di: esplosione - fabbrica

Esplosione in una fabbrica nel Salernitano, grave un operaio

Esplosione in una fabbrica di vernici: grave un operaio di 45 anni

Ieri in Campania: tragedia sfiorata a Salerno, esplosione in una fabbrica

usa esplosione fabbrica munizioniC’è stata un’esplosione in una fabbrica di munizioni in Tennessee, negli Stati Uniti: diverse persone sono morte - Lo sceriffo della contea di Hickman, dove si trova la fabbrica, ha detto che diverse persone sono morte, e che ci ... ilpost.it scrive

Usa, esplosione in una fabbrica militare nel Tennessee: diversi morti, i dispersi sono 19 - «19 dipendenti all'interno dello stabilimento nel momento dell'esplosione». Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Esplosione Fabbrica Munizioni