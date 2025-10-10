Usa esplosione in fabbrica munizioni militari in Tennesse | diverse vittime
Negli Usa alcune persone sono morte e diverse risultano disperse dopo un’esplosione in un’azienda di esplosivi militari in Tennessee. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo quanto riporta la Cnn. L’azienda, Accurate Energetic Systems, si trova a circa un’ora di strada a sud-ovest di Nashville, al confine tra le contee di Hickman e Humphreys. Diverse agenzie sono intervenute sul posto e stanno lavorando per valutare e contenere l’incendio, ma al momento si stanno tenendo lontane dall’area circostante a causa della preoccupazione per possibili esplosioni secondarie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
