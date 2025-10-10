Usa esplode una fabbrica di materiali militari in Tennessee | Ci sono diversi morti
Diverse persone sono morte in un’esplosione in un’ azienda di esplosivi militari in Tennessee. Diverse abitazioni nelle vicinanze hanno avvertito l’onda d’urto. Come riporta Cnn, l’incidente è avvenuto intorno alle 7:45 ora locale e come riporta lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, la “ deflagrazione è stata devastante “. L’impianto è di proprietà di Accurate Energetic Systems Llc ed è situato a sud-ovest della città di Nashville. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sul numero delle vittime e dei feriti, al momento 13 persone mancano all’appello. “Abbiamo ancora diverse persone disperse” ha detto Davis, “possiamo confermare che alcuni lavoratori sono morti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
