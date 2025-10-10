Urso spinge per correttivi | ETS e FuelEU non penalizzino il mare

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adolfo Urso richiama il mare al centro dell’agenda industriale: la transizione deve correre, ma senza gabbie ideologiche. Nel suo messaggio all’assemblea di Confitarma, il ministro promette un’azione rapida per correggere le distorsioni del Green Deal che, tra ETS e FuelEU Maritime, stanno alterando la competitività dello shipping. Un passaggio politico che chiama l’industria alla rotta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

urso spinge per correttivi ets e fueleu non penalizzino il mare

© Sbircialanotizia.it - Urso spinge per correttivi: ETS e FuelEU non penalizzino il mare

In questa notizia si parla di: urso - spinge

Ilva, Urso spinge la ‘vendita spezzatino’: “Genova può essere ceduta da sola”. C’è l’interesse di Marcegaglia

Cerca Video su questo argomento: Urso Spinge Correttivi Ets