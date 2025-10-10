Urso | Se Parlamento lo chiede Elkann dovrebbe tornare

Capri (Na), 10 ott. (askanews) - Se il Parlamento lo chiede, Elkann torni in Parlamento: questo l'auspicio del ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri. Urso ha approfittato della magnifica cornice dell'isola anche per fare un punto della situazione più in generale. "Noi - dice - in questi primi tre anni abbiamo coniugato al meglio, come nessuno aveva fatto prima di noi, rigore nei conti pubblici, raggiungendo obiettivi straordinari di sostenibilità del debito e di riduzione del rapporto tra deficit e PIL e nel contempo di crescita, che ci ha consentito anche di allargare la base produttiva ad oltre un milione di occupati con contratti stabili in più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

