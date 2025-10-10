Urso a Caserta Casa del Made in Italy a servizio delle imprese

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Chiunque svolga un’attività produttiva può finalmente avere nella Casa del Made in Italy, cioè in un luogo più prossimo alla propria attività e alla propria residenza, tutte le informazioni per utilizzare al meglio gli strumenti e gli incentivi che il governo nazionale mette a disposizione di chiunque svolga un’attività produttiva”. Lo ha detto a Caserta il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha inaugurato a piazza Duomo la Casa del Made in Italy, la seconda in Campania dopo quella di Napoli. “ Realizzeremo – ha aggiunto Urso – una Casa del Made in Italy in ogni provincia italiana, a dimostrazione di come abbiamo reso efficienti le nostre pubbliche amministrazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

