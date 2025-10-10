Urla e minacce nel negozio | Voleva essere rimborsato senza prodotto né scontrino
"Ho deciso alla fine di non andare a sporgere denuncia, perché non è fortunatamente successo niente. Restano però le intimidazioni ai danni dei miei dipendenti, ingiustificabili e vergognose, da parte di una persona che pretendeva un reso senza avere nulla che accertasse l’acquisto". Lianshu Hu, titolare del Bene Bene Market di Fibbiana, ha così raccontato l’episodio verificatosi nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì all’interno del proprio negozio. Stando a quanto ricostruito, a dare in escandescenze sarebbe stato un giovane di poco più di vent’anni, conosciuto dagli addetti alla vendita dell’esercizio commerciale, il quale se la sarebbe presa proprio con loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
