Uomo travolge la moglie facendo la retro | morta sul colpo
Nella vicina provincia di Varese una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Busto Arsizio. Nel pomeriggio di giovedì, in via Siracusa, un uomo di 87 anni ha accidentalmente travolto e ucciso la propria moglie di 82 mentre stava facendo retromarcia con l’auto davanti all’abitazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
