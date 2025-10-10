Uomo travolge la moglie facendo la retro | morta sul colpo

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vicina provincia di Varese una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Busto Arsizio. Nel pomeriggio di giovedì, in via Siracusa, un uomo di 87 anni ha accidentalmente travolto e ucciso la propria moglie di 82 mentre stava facendo retromarcia con l’auto davanti all’abitazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - travolge

Folle fuga lungo la A4 da Milano a Veneto e Friuli: ruba due Bmw e un Fiorino, travolge un poliziotto e per due volte scappa nei campi. Caccia all'uomo

Incidente sulla Migliara 53 a Sabaudia, auto travolge e uccide un uomo in bicicletta

Treno travolge e uccide un uomo di 35 anni: diverse linee bloccate

Cerca Video su questo argomento: Uomo Travolge Moglie Facendo