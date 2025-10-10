Uomo fa retromarcia con l' auto e travolge e uccide la moglie per errore | donna morta sul colpo
L'intero quartiere è incredulo e sotto choc dopo la tragedia che ha colpito una famiglia in via Siracusa a Busto Arsizio (Varese), nel pomeriggio di giovedì: un uomo ha ucciso la propria moglie mentre faceva retromarcia con l'auto. Anziano uccide la moglie facendo retromarciaLui, un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: uomo - retromarcia
L'uomo ha tentato un approccio, poi l'ha spintonata a terra tentando la violenza sessuale. La donna è riuscita a fuggire grazie a una manovra in retromarcia - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in strada: investito da un camion in retromarcia, uomo perde la vita https://ift.tt/uvoc9JQ - X Vai su X
INCIDENTE IN VALSUSA: AUTO INVESTE UN UOMO IN RETROMARCIA - 30, un'auto ha investito accidentalmente un uomo, durante la manovra di retromarcia. Si legge su valsusaoggi.it
Busto Arsizio (Varese), fa retromarcia e investe la moglie: morta 82enne - A Busto Arsizio (Varese) una donna di 82 anni è morta investita dall'auto guidata dal marito 87enne, che stava effettuando una manovra in retromarcia. Riporta msn.com