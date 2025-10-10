Uomo fa retromarcia con l' auto e travolge e uccide la moglie per errore | donna morta sul colpo

L'intero quartiere è incredulo e sotto choc dopo la tragedia che ha colpito una famiglia in via Siracusa a Busto Arsizio (Varese), nel pomeriggio di giovedì: un uomo ha ucciso la propria moglie mentre faceva retromarcia con l'auto. Anziano uccide la moglie facendo retromarciaLui, un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

uomo fa retromarcia autoINCIDENTE IN VALSUSA: AUTO INVESTE UN UOMO IN RETROMARCIA - 30, un'auto ha investito accidentalmente un uomo, durante la manovra di retromarcia. Si legge su valsusaoggi.it

Busto Arsizio (Varese), fa retromarcia e investe la moglie: morta 82enne - A Busto Arsizio (Varese) una donna di 82 anni è morta investita dall'auto guidata dal marito 87enne, che stava effettuando una manovra in retromarcia. Riporta msn.com

