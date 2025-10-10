Uomo fa retromarcia con l' auto e travolge e uccide la moglie per errore | donna morta sul colpo

L'intero quartiere è incredulo e sotto choc dopo la tragedia che ha colpito una famiglia in via Siracusa a Busto Arsizio (Varese), nel pomeriggio di giovedì: un uomo ha ucciso la propria moglie mentre faceva retromarcia con l'auto. Anziano uccide la moglie facendo retromarciaLui, un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it