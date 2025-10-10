Uomini e donne una dama per ogni sera Federico Mastrostefano | C' è un regolamento che lo vieta?

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stasera con chi usciresti?”. Maria De Filippi fa una semplice domanda a Federico Mastrostefano e in studio scatta la risata collettiva. L'ex tronista, oggi cavaliere molto attivo del Trono over, continua ad essere uno dei protagonisti più interessante di questa nuova stagione di Uomini e donne. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne dama ogniUomini e Donne, Gemma commenta l’accostamento con “Barbie” - Uomini e donne, Gemma Galgani è la “Barbie” della scena: la storica dama del Trono Over ha accettato con tono giocoso l’accostamento tra sé e la celebre ... Riporta ilsipontino.net

Uomini e donne, uscita di coppia per Sabrina e Nicola: Gemma e Marina contro Mario - Dall'ultima registrazione di puntata arrivano buone nuove per una delle dame del Trono over che in passato aveva tanto sofferto per amore ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Dama Ogni