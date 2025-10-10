In questi giorni, gli appassionati di Uomini e Donne stanno seguendo con lente di ingrandimento, taccuino e pop-corn – manco fossero detective tipo Poirot – tutto il ridicolo teatrino (tra l’altro montato dagli stessi protagonisti) di Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Per chi avesse perso qualche puntata: Martina è stata tronista nella scorsa edizione del dating show, ha scelto Ciro, mentre Gianmarco è poi diventato tronista a sua volta e ha scelto Cristina Ferrara. Risultato? Entrambe le coppie sono scoppiate. Prima Steri e Ferrara, poi De Ioannon e Solimeno. Una tempistica, diciamolo, che ha fatto drizzare le antenne a chi ha sempre tifato per Gianmarco e Martina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Uomini e Donne, quando è meglio optare per il silenzio