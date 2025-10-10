Uomini e Donne Oggi | Maria asfalta Federico e Agnese!

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne Maria incalza Federico su Amore, baci e uscite multiple. Segreti in studio, reazioni forti e il verdetto del pubblico. Ecco cosa è successo a Uomini e Donne nella puntata di oggi! Hai davanti a te uno scenario esplosivo: cosa succede quando Maria De Filippi decide di intervenire pesantemente in difesa di una dama? Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne Maria non resiste: vuole verità sul comportamento di Federico Mastrostefano. Lui finisce al centro della scena per via delle sue numerose uscite con varie dame. Tra queste ci sono Veronica e Rosanna, quest'ultima scoppiata in lacrime durante la trasmissione.

