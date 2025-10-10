Uomini e Donne | Flavio vicino a Nicole Martina delusa Nel parterre Over volano baci e scintille

Una puntata ricca di emozioni a Uomini e Donne: Flavio diviso tra Nicole e Martina, mentre nel parterre Over scoppiano nuovi flirt, ritorni inaspettati e baci appassionati al centro studio. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, i riflettori si sono accesi su Flavio, protagonista del Trono Classico, che ha raccontato la sua prima esterna con Nicole. La corteggiatrice, che aveva dichiarato di volersi eliminare se non fosse stata portata fuori, ha accettato con entusiasmo l'invito del tronista. L'incontro si è svolto su una terrazza panoramica con vista sulla città, in un'atmosfera intima ma priva di gesti romantici eclatanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Flavio vicino a Nicole, Martina delusa. Nel parterre Over volano baci e scintille

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Dritto e rovescio. . "Le nostre donne e i nostri uomini in divisa meritano rispetto!" Simone Leoni (Forza Italia) sul caso Ramy a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Mario ha le idee chiare e ribadisce di non voler continuare la sua conoscenza con Gemma #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne oggi: Flavio vicino a Nicole, Martina delusa. Nel parterre Over volano baci e scintille - Una puntata ricca di emozioni a Uomini e Donne: Flavio diviso tra Nicole e Martina, mentre nel parterre Over scoppiano nuovi flirt, ritorni inaspettati e baci appassionati al centro studio. Da movieplayer.it

Anticipazioni Uomini e Donne: sfiorato il bacio tra Flavio Ubirti e… - È stata registrata ieri, lunedì 6 ottobre 2025, una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale Flavio Ubirti è apparso molto vicino ad una delle sue ... Riporta ilsipontino.net