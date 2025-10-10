Uomini e Donne Cristina Ferrara torna su Instagram con un video infuocato | frecciatine a Gianmarco e Martina?

Comingsoon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Cristina Ferrara pubblica un video su Instagram che sembra una frecciatina a Gianmarco e Martina. Ecco perché. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne cristina ferrara torna su instagram con un video infuocato frecciatine a gianmarco e martina

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna su Instagram con un video infuocato: frecciatine a Gianmarco e Martina?

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne cristina ferraraCristina Ferrara, frecciatina a Gianmarco e Martina?/ Un video dell’ex Uomini e Donne infiamma il web - Cristina Ferrara, dopo la fine della relazione con Gianmarco Steri, lancia una frecciatina all'ex tronista di Uomini e Donne e Martina De Ioannon? Come scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Cristina Ferrara pubblica un video che accende i social: frecciata a Gianmarco e Martina? - Ecco cosa ha postato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cristina Ferrara, contro il suo ex Gianmarco Steri e Martina De Ioannon ... Segnala isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Cristina Ferrara