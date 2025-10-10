Uomini e Donne anticipazioni Isabella e Sabrina abbandonano | primo bacio nel trono classico

Anticipazionitv.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne  non sono mancati i momenti forti. Tra addii inaspettati, nuove conoscenze e qualche dolce sorpresa, il pubblico di Canale 5 assisterà presto a puntate ricche di emozioni. Due dame del trono over tanto amate, Sabrina Zago e Isabella July, hanno deciso per motivi diversi di dire addio al programma. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio. Isabella July lascia Uomini e Donne dopo un acceso confronto. La protagonista assoluta della registrazione è stata Isabella, che dopo settimane di tensioni ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. La dama è stata invitata a sedersi al centro dello studio insieme a Cinzia Paolini per chiarire quanto accaduto con Christian, il cavaliere che aveva schiaffeggiato nella precedente registrazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne anticipazioni isabella e sabrina abbandonano primo bacio nel trono classico

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Isabella e Sabrina abbandonano: primo bacio nel trono classico

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne anticipazioni isabellaUomini e Donne, le anticipazioni: le accuse di Christian a Isabella che abbandona il programma - “ Uomini e Donne ” è ricominciato da poche settimane e già abbiamo visto numerosi colpi di scena. Da notizie.it

uomini donne anticipazioni isabellaIsabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama - Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Anticipazioni Isabella