Uomini e Donne anticipazioni Isabella e Sabrina abbandonano | primo bacio nel trono classico
Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne non sono mancati i momenti forti. Tra addii inaspettati, nuove conoscenze e qualche dolce sorpresa, il pubblico di Canale 5 assisterà presto a puntate ricche di emozioni. Due dame del trono over tanto amate, Sabrina Zago e Isabella July, hanno deciso per motivi diversi di dire addio al programma. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio. Isabella July lascia Uomini e Donne dopo un acceso confronto. La protagonista assoluta della registrazione è stata Isabella, che dopo settimane di tensioni ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. La dama è stata invitata a sedersi al centro dello studio insieme a Cinzia Paolini per chiarire quanto accaduto con Christian, il cavaliere che aveva schiaffeggiato nella precedente registrazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Dritto e rovescio. . "Le nostre donne e i nostri uomini in divisa meritano rispetto!" Simone Leoni (Forza Italia) sul caso Ramy a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Lui è Fli e si trova attualmente a Roma presso il canile comunale di Muratella. Se volete adottarlo chiamate lo 06.98370087 oppure iscrivetevi QUI https://wittytv.it/uominiedonne-adottaunamico/… #UominieDonne #AdottaUnAmico https://wittytv.it/uomini-e- - X Vai su X
Uomini e Donne, le anticipazioni: le accuse di Christian a Isabella che abbandona il programma - “ Uomini e Donne ” è ricominciato da poche settimane e già abbiamo visto numerosi colpi di scena. Da notizie.it
Isabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama - Isabella lascia il trono over di Uomini e Donne dopo uno scontro con il cavaliere Christian: poi annuncia di aver conosciuto un'altra persona. Lo riporta ilsussidiario.net