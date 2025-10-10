Uomini e Donne anticipazioni Isabella e Sabrina abbandonano | primo bacio nel trono classico

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne non sono mancati i momenti forti. Tra addii inaspettati, nuove conoscenze e qualche dolce sorpresa, il pubblico di Canale 5 assisterà presto a puntate ricche di emozioni. Due dame del trono over tanto amate, Sabrina Zago e Isabella July, hanno deciso per motivi diversi di dire addio al programma. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio. Isabella July lascia Uomini e Donne dopo un acceso confronto. La protagonista assoluta della registrazione è stata Isabella, che dopo settimane di tensioni ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. La dama è stata invitata a sedersi al centro dello studio insieme a Cinzia Paolini per chiarire quanto accaduto con Christian, il cavaliere che aveva schiaffeggiato nella precedente registrazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

