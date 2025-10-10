Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata in studio l’abbraccio storico tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista ha dei dubbi sul corteggiatore Jakub, ma tutto sembra essersi risolto. Proseguirà la loro conoscenza? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 10 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV