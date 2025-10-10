L’ingresso di Valeria nello studio di Uomini e Donne non è passato inosservato. La nuova dama del trono over 2025 ha portato una ventata di freschezza e curiosità, colpendo immediatamente pubblico, cavalieri e opinionisti. Anche se al momento le informazioni sul suo conto sono ancora limitate, la sua presenza è bastata per lasciare il segno nelle prime puntate registrate del programma condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, chi è Valeria: la nuova dama del trono over. Su Valeria di Uomini e Donne non si conoscono ancora dettagli precisi: né l’età, né la città d’origine, né la sua professione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne 2025, chi è Valeria del trono over: età, lavoro, social