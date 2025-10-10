Uno dei peggiori incidenti mai visti in vita mia sembrava ci fosse stata un’esplosione | non si ferma al semaforo rosso e fa un frontale con un’altra auto gravi i feriti
Un automobilista che procedeva a velocità elevata non si è fermato al semaforo rosso e ha fatto un frontale con un’altra vettura all’altezza dello svincolo della M40, vicino a High Wycombe nel Buckinghamshire, il 19 maggio 2023. Il conducente, Darren Marshall, 48 anni, originario di Worthing in West Sussex, è stato ripreso da una dashcam mentre accelerava invece di fermarsi al rosso, tentando un cambio di corsia, prima di impattare contro un altro veicolo. Le immagini mostrano l’auto che devia bruscamente sulla corsia esterna e colpisce in pieno l’altra vettura, provocando una nube di fumo grigio e facendo vibrare perfino gli alberi vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
