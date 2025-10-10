Uno dei 50 stupratori di Gisèle Pelicot ha fatto ricorso | i giudici aumentano la pena di un anno
Un anno in più di pena. Husamettin Dogan, l'unico ad aver fatto ricorso in appello tra le 50 persone condannate per aver violentato Gisèle Pelicot, è stato condannato a dieci anni di reclusione, invece dei nove previsti dalla sentenza di primo grado. Il verdetto è arrivato ieri, giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: stupratori - pelicot
Applausi per Gisèle Pelicot dopo la condanna di uno degli stupratori
Uno dei 51 stupratori di Gisèle Pelicot fa ricorso in appello, i giudici gli danno un anno di pena in più
Un anno in più di carcere all'uomo che ha fatto ricorso contro la condanna per lo stupro di Gisèle Pelicot Lo ha deciso la Corte d’appello di Nîmes: https://fanpa.ge/ypqD9 - facebook.com Vai su Facebook
È stata aumentata la pena all’unico imputato nel processo d’appello per gli stupri su Gisèle Pelicot - X Vai su X