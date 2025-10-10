Uno dei 50 stupratori di Gisèle Pelicot ha fatto ricorso | i giudici aumentano la pena di un anno

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno in più di pena. Husamettin Dogan, l'unico ad aver fatto ricorso in appello tra le 50 persone condannate per aver violentato Gisèle Pelicot, è stato condannato a dieci anni di reclusione, invece dei nove previsti dalla sentenza di primo grado. Il verdetto è arrivato ieri, giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Today.it

