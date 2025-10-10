Uno Bianca i parenti non mollano | Memoria viva e pronti a nuove verità

Bolognatoday.it | 10 ott 2025

Trent’anni dopo i delitti della Uno Bianca, la memoria non si spegne. Anzi, si rinnova con un progetto dell’associazione dei parenti delle vittime della banda che da Bologna si prepara a parlare a tutta la Regione. Mostre, incontri, laboratori per le scuole e appuntamenti teatrali e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

