UNIVPM tra le 500 università migliori del mondo sedondo il THE World University Ranking 2026
ANCONA- L’Università Politecnica delle Marche registra un importante avanzamento nel prestigioso Times Higher Education World University Ranking 2026, migliorando sensibilmente il proprio posizionamento sia a livello mondiale che nazionale. A livello globale, l’Ateneo scala la classifica di oltre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: univpm - universit
Un importante traguardo per Univpm Università Politecnica delle Marche! - facebook.com Vai su Facebook