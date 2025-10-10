Università Flc Cgil palermo | Incontro costruttivo con il neo direttore generale dell’università Antonio Sorce

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incontro della Flc Cgil Palermo con il neo direttore generale delluniversità degli studi di Palermo, Antonio Sorce, per un confronto sui temi prioritari che riguardano il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, ricercatore e docente dell’Ateneo. La delegazione, guidata dal segretario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: universit - cgil

