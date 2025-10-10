Università di Bergamo | corsi di lingua aperti anche ai non iscritti all’ateneo

L’Università degli studi di Bergamo apre i suoi corsi di lingua anche a persone esterne all’Ateneo. L’iniziativa, coordinata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) si inserisce nell’impegno dell’Università nel promuovere la diffusione delle competenze linguistiche come strumento di crescita culturale e di dialogo tra comunità diverse. L’offerta comprende corsi di francese, spagnolo, tedesco, inglese, cinese, giapponese, arabo e LIS (lingua dei segni italiana), articolati su diversi livelli. Accanto ai percorsi di perfezionamento della comunicazione linguistica, sono previsti moduli introduttivi che consentono di avvicinarsi anche agli aspetti culturali dei Paesi di riferimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Università di Bergamo: corsi di lingua aperti anche ai non iscritti all’ateneo

