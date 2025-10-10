Università di Bergamo | corsi di lingua aperti anche ai non iscritti all’ateneo

Bergamonews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  L’Università degli studi di Bergamo apre i suoi corsi di lingua anche a persone esterne allAteneo. L’iniziativa, coordinata dal  Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  si inserisce nell’impegno dell’Università nel promuovere la diffusione delle competenze linguistiche come strumento di crescita culturale e di dialogo tra comunità diverse.   L’offerta comprende corsi di  francese, spagnolo, tedesco, inglese, cinese, giapponese, arabo e LIS (lingua dei segni italiana), articolati su diversi livelli. Accanto ai percorsi di perfezionamento della comunicazione linguistica, sono previsti moduli introduttivi che consentono di avvicinarsi anche agli  aspetti culturali  dei Paesi di riferimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

universit224 di bergamo corsi di lingua aperti anche ai non iscritti all8217ateneo

© Bergamonews.it - Università di Bergamo: corsi di lingua aperti anche ai non iscritti all’ateneo

In questa notizia si parla di: universit - bergamo

Cresce l'università di Bergamo con quattro nuovi corsi di laurea - Sono 51 i percorsi di studio dell'Università di Bergamo che oggi ha presentato l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, che include quattro nuovi corsi di laurea e tre nuovi curricula, di ... ansa.it scrive

Università di Bergamo al via con 51 corsi, ma a Lingue un forte calo degli iscritti - Per le scuole di ogni ordine e grado i messaggi di inizio anno rappresentano una tradizione in cui si mixano emozioni ed attese che, soprattutto per i «primini», sono più intense. Scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Bergamo Corsi Lingua