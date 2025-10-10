Unisannio apre le porte alle aziende | il 14 ottobre il Career Day 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Università del Sannio si prepara ad aprire le porte al Career Day 2025, in programma il 14 ottobre, dalle 10:30, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, cuore storico dell’Ateneo. Un appuntamento ormai consolidato, che ogni anno mette in contatto studenti, studentesse, laureati e laureate con il mondo del lavoro, creando un ponte concreto tra formazione e occupazione. All’edizione di quest’anno parteciperanno 55 aziende, attive in diversi settori, con oltre 500 posizioni aperte. Sarà un’occasione per presentare il proprio curriculum, incontrare referenti aziendali, sostenere colloqui conoscitivi e scoprire le carriere offerte dalle imprese presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

