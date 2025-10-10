Uniqo Market mercatino d' artigianato contemporaneo in Piazza Santa Croce

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce la prima edizione di Uniqo Market. Dal 17 al 19 ottobre in Piazza Santa Croce, arriva un nuovo appuntamento interamente dedicato all’artigianato contemporaneo e di qualità. Tre giorni per scoprire creazioni uniche, pezzi originali e il talento di artigiani selezionati. Un evento interamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uniqo - market

Tra capi d’abbigliamento e dischi in vinile, torna l’East Market: il mercatino vintage di Milano - Capi d'abbigliamento vintage, pezzi d'artigianato, dischi in vinile e arredi super colorati: queste solo alcune delle cose che sarà possibile trovare all'East Market, il mercatino vintage milanese che ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uniqo Market Mercatino D