Uniqo Market mercatino d' artigianato contemporaneo in Piazza Santa Croce

Nasce la prima edizione di Uniqo Market. Dal 17 al 19 ottobre in Piazza Santa Croce, arriva un nuovo appuntamento interamente dedicato all’artigianato contemporaneo e di qualità. Tre giorni per scoprire creazioni uniche, pezzi originali e il talento di artigiani selezionati. Un evento interamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

uniqo - market

