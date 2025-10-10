UniNa Corse tra i top team della Formula Ata debutto elettrico con podi e riconoscimenti a Varano

Si è conclusa la stagione 20242025 per UniNa Corse, il team dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la partecipazione alla tappa italiana della Formula Student Italy 2025, svoltasi a Varano de’ Melegari. La squadra ha preso parte alle due categorie principali, Electric (EV) e Driverless (DV), confrontandosi con oltre quaranta team universitari internazionali. Per la prima volta nella sua storia, dopo due anni di progettazione, UniNa Corse ha presentato in gara una vettura elettrica, Nura, segnando un passo importante nel percorso di crescita tecnica del team. I risultati ottenuti sono stati significativi: 13° posto su 33 team nella categoria Electric e 5° posto su 8 nella categoria Driverless. 🔗 Leggi su Ildenaro.it