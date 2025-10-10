Botta e risposta tra Bruxelles e Roma sul possibile utilizzo del golden power nell’operazione tra Unicredit e Banco Bpm. La commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Albuquerque, ha dichiarato da Lussemburgo che l’Unione europea «è pronta ad agire» qualora vi fosse «l’intenzione di impedire lo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari». Senza menzionare direttamente l’Italia, ha aggiunto che «decisioni che impediscono la creazione del mercato unico dei servizi finanziari sono naturalmente motivo di preoccupazione». Albuquerque ha ricordato come l’obiettivo dell’Unione del risparmio e degli investimenti sia «fondamentalmente un progetto di mercato unico», sottolineando che la Commissione «affronterà tutti i problemi che potrebbero impedire la corretta attuazione delle norme concordate, che bloccano la fornitura transfrontaliera di servizi o le fusioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Unicredit-Banco Bpm, Giorgetti replica all’Ue sul golden power