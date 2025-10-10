Unicredit-Banco Bpm Giorgetti replica all’Ue sul golden power
Botta e risposta tra Bruxelles e Roma sul possibile utilizzo del golden power nell’operazione tra Unicredit e Banco Bpm. La commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Albuquerque, ha dichiarato da Lussemburgo che l’Unione europea «è pronta ad agire» qualora vi fosse «l’intenzione di impedire lo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari». Senza menzionare direttamente l’Italia, ha aggiunto che «decisioni che impediscono la creazione del mercato unico dei servizi finanziari sono naturalmente motivo di preoccupazione». Albuquerque ha ricordato come l’obiettivo dell’Unione del risparmio e degli investimenti sia «fondamentalmente un progetto di mercato unico», sottolineando che la Commissione «affronterà tutti i problemi che potrebbero impedire la corretta attuazione delle norme concordate, che bloccano la fornitura transfrontaliera di servizi o le fusioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
L'Ue non molla sul golden power: la DG Comp si esprimerà sul caso Unicredit-Banco Bpm nonostante il ritiro dell'ops. Dopo il passo indietro di Andrea Orcel, la Dg Comp temeva di aver perso la competenza sul caso. Ora ha chiarito i dubbi e si prepara a deci
Le nozze sono la strada maestra per Banco Bpm che, respinto l'assalto di Unicredit, oggi è alla ricerca di un partner. Due sono le opzioni sul tavolo del ceo Giuseppe Castagna: il primo azionista Crédit Agricole e la partecipata Mps, che è anche il secondo dist
