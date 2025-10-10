Unghie tutte le sfumature di rosso per l’autunno
Non esiste un colore più classico e versatile per la manicure del rosso: dallo scarlatto al corallo, dal vinaccia al bordeaux, questa nuance passionale e vibrante resta in testa alla classifica delle più chic per le unghie. Le unghie rosse autunno 2025 contemplano molti colori. Scopriamoli. Unghie rosse autunno 2025: l’evergreen della manicure. La manicure rossa è perfetta per aggiungere un tocco di colore a qualsiasi outfit e trasformare subito le mani in accessori glamour. E nei mesi più freddi il rosso dà il meglio di sé, tra tonalità più scure che ricordano il vino a quelle che ricordano le mele candite a tema natalizio. 🔗 Leggi su Amica.it
Avvolgiti nei colori del foliage Rosso, Viola, rame e tutte le sfumature vibranti dell’autunno arrivano sulle tue unghie Nuance intense, avvolgenti e sofisticate: il modo perfetto per celebrare la stagione e dare un tocco speciale ad ogni look. Scopri la coll - facebook.com Vai su Facebook
Unghie foliage: la tendenza manicure autunnale che si ispira ai colori caldi delle foglie che stanno per cadere - Dal rosso all'arancione, fino al giallo dorato e al marrone, la natura ispira i colori della manicure autunnale 2025. Riporta vogue.it
Unghie color vino, le sfumature profonde del rosso bordeaux sono tra le tendenze dell'autunno 2025 - Dal Chianti al Merlot, è il rosso più profondo a ispirare la manicure perfetta per il cambio di stagione. Si legge su vogue.it