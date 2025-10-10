Unghie tutte le sfumature di rosso per l’autunno

Non esiste un colore più classico e versatile per la manicure del rosso: dallo scarlatto al corallo, dal vinaccia al bordeaux, questa nuance passionale e vibrante resta in testa alla classifica delle più chic per le unghie. Le unghie rosse autunno 2025 contemplano molti colori. Scopriamoli. Unghie rosse autunno 2025: l’evergreen della manicure. La manicure rossa è perfetta per aggiungere un tocco di colore a qualsiasi outfit e trasformare subito le mani in accessori glamour. E nei mesi più freddi il rosso dà il meglio di sé, tra tonalità più scure che ricordano il vino a quelle che ricordano le mele candite a tema natalizio. 🔗 Leggi su Amica.it

