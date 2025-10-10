Under 21 l' Italia travolge la Svezia 4-0

Cesena, 10 ottobre 2025 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini centra la terza vittoria di fila nelle qualificazioni agli Europei di categoria travolgendo la Svezia 4-0 al Manuzzi di Cesena. Un’affermazione perentoria quella degli azzurrini che hanno di fatto archiviato la pratica già nei primi 45’: l’Italia ha infatti schiacciato con forza sul pedale dell’acceleratore passando in vantaggio già al dodicesimo con la conclusione chirurgica dal limite di Pisilli. Le cose si sono quindi messe subito in discesa per gli azzurri che hanno continuato a pressare in maniera asfissiante e ad attaccare con grande decisione, colpendo un palo ancora con Pisilli al 32’ e piazzando un micidiale uno due tra il 40’ e il 48’, grazie il rigore guadagnato e trasformato da Camarda con un "cucchiaio" e con la doppietta personale di Pisilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

