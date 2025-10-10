Under 21 Italia-Svezia | Baldini si affida a Marianucci in difesa Le formazioni ufficiali

Alle 18.15 va in scena la terza partita dell’Italia Under 21 valida per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Avversario di giornata è la Svezia. Attualmente la classifica vede gli azzurrini di Silvio Baldini al primo posto a punteggio pieno dopo due giornate, al pari della Polonia. 3 i punti per la Svezia. La sfida si disputerà al Dino Manuzzi di Cesena e sarà visibile in chiaro su Rai 2. Tra gli undici titolari spicca il nome di Luca Marianucci, unico giocatore del Napoli presente nella selezione. Italia-Svezia Under 21, le formazioni ufficiali. Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Under 21, Italia-Svezia: Baldini si affida a Marianucci in difesa. Le formazioni ufficiali

In questa notizia si parla di: under - italia

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri

Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E ispirata ai rally anni ’80

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Dove vedere in tv #Italia-Svezia Under 21? Sky o Rai, orario - X Vai su X

Telesveva. . +++ANDRIA E BARLETTA VERSO GLI IMPEGNI CASALINGHI CONTRO NOLA E FERRANDINA: "MICROFONI" PER I DIFENSORI AMOABENG E GIAMBUZZI – COPPA ITALIA DILETTANTI: CANOSA E BISCEGLIE SI SFIDANO AL "SAN SABINO" - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Svezia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 di Baldini affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei. Si legge su calciomercato.it

Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale - Gli Azzurrini, reduci dai successi su Montenegro e Macedonia, tornano in campo per l'incontro valido per la terza giornata del Girone E ... Secondo tuttosport.com