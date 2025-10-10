Un’antica scogliera corallina scoperta nel Golfo di Napoli Cnr | Ritrovamento eccezionale

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 10 ottobre 2025 – Scoperta una grande e antica scogliera corallina nel Golfo di Napoli: si trova a 500 metri di profondità sotto il livello del mare e finora sconosciuta. Una vera e propria barriera verticale alta 80 metri e larga due, impreziosita da   spugne e   coralli duri di profondità, ma anche  tracce fossili di ostriche e coralli antichi. Rimasta nascosta per secoli, è situata al centro del  Canyon Dohrn. Ad avvistarla è stata la nave di ricerca Gaia Blu del CNR  durante la spedizione scientifica Demetra. "È un ritrovamento eccezionale per i mari italiani", afferma Giorgio Castellan del Cnr-Ismar di Bologna, capo missione della campagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

un8217antica scogliera corallina scoperta nel golfo di napoli cnr ritrovamento eccezionale

© Quotidiano.net - Un’antica scogliera corallina scoperta nel Golfo di Napoli. Cnr: “Ritrovamento eccezionale"

In questa notizia si parla di: antica - scogliera

un8217antica scogliera corallina scopertaGolfo di Napoli, scoperta una grande scogliera corallina a oltre 500 metri di profondità - A cinquecento metri di profondità, nel Golfo di Napoli, i ricercatori hanno individuato un paesaggio sommerso che nessuno aveva mai visto prima: una vasta e ... Da pupia.tv

un8217antica scogliera corallina scopertaIl Golfo di Napoli svela una grande scogliera corallina a 500 metri di profondità - Una scoperta nel Canyon Dohrn apre nuove prospettive sul restauro degli ecosistemi marini profondi e sulla conservazione Natura 2000 nel Mediterraneo ... nauticareport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Un8217antica Scogliera Corallina Scoperta