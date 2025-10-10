Un’antica scogliera corallina scoperta nel Golfo di Napoli Cnr | Ritrovamento eccezionale
Napoli, 10 ottobre 2025 – Scoperta una grande e antica scogliera corallina nel Golfo di Napoli: si trova a 500 metri di profondità sotto il livello del mare e finora sconosciuta. Una vera e propria barriera verticale alta 80 metri e larga due, impreziosita da spugne e coralli duri di profondità, ma anche tracce fossili di ostriche e coralli antichi. Rimasta nascosta per secoli, è situata al centro del Canyon Dohrn. Ad avvistarla è stata la nave di ricerca Gaia Blu del CNR durante la spedizione scientifica Demetra. "È un ritrovamento eccezionale per i mari italiani", afferma Giorgio Castellan del Cnr-Ismar di Bologna, capo missione della campagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: antica - scogliera
