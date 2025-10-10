Una tregua per costruire la pace | cosa succede a Gaza dopo il cessate il fuoco
Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dovrebbe entrare in vigore da domani mattina, "entro 24 ore" dall'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, avvenuta nella tarda serata di ieri giovedì 9 ottobre. . 🔗 Leggi su Today.it
La notizia di questa notte della tregua fra Hamas e Israele è un primo passo essenziale verso la costruzione della pace in Medio Oriente. Un primo passo per smettere di vedere le scene terribili di massacro viste in questi anni a Gaza e per il rilascio degli osta - X Vai su X
Gaza, tregua Israele-Hamas: cosa prevede l'accordo di pace - Dopo oltre due anni di conflitto, arrivano segnali concreti che potrebbero aprire una nuova fase nel confronto tra Israele e Hamas. Da iltempo.it
Firmato accordo di pace su Gaza: stop a guerra Israele-Hamas/ Tregua, ritiro IDF, ostaggi: ora cosa succede - Accordo pace su Gaza tra Israele e Hamas è in vigore: firma in Egitto. Scrive ilsussidiario.net