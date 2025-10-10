Una task force anti-xylella Di Mauro | Dobbiamo agire subito
"L'arrivo della Xylella nel nostro territorio è una notizia allarmante. Il contagio accertato di 47 alberi di ulivo nell'agro di Cagnano Varano, dunque all'interno del Parco Nazionale del Gargano, merita il massimo dell'attenzione e la più ampia condivisione degli interventi da mettere in campo.
Xylella a Cagnano Varano, Raffaele Di Mauro: "Subito la costituzione di una task force interistituzionale" - "Il contagio merita il massimo dell'attenzione e la più ampia condivisione degli interventi da mettere in campo in modo estremamente rapidi"
La Xylella arriva sul Gargano. L'assessore Coccia: "Stiamo organizzando una task force" - Grande preoccupazione per l'identificazione di un vettore del pericoloso parassita in 47 olivi situati a Cagnano Varano.