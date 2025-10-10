Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti

Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di numerosi operatori sanitari dell’Ospedale del Delta, è stata accolta e sostenuta dalla Direzione Generale dall’Azienda USL di Ferrara, che ha voluto così rendere omaggio a un professionista stimato per le sue straordinarie qualità umane e professionali. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Franco, la moglie Tiziana, le figlie Alice e Benedetta che hanno scoperto la targa, la madre Vincenzina e la sorella Daria, insieme ai colleghi, ai medici e agli operatori che con lui hanno condiviso anni di lavoro e di dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

