Una targa ricordo per l'infermiere Bersanetti
Ieri mattina, presso la sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, è stata scoperta una targa in ricordo dell’infermiere Franco Bersanetti, per anni punto di riferimento dell’équipe dell’Emergenza-Urgenza e figura amatissima da colleghi e pazienti. L’iniziativa, nata spontaneamente dalla volontà di numerosi operatori sanitari dell’Ospedale del Delta, è stata accolta e sostenuta dalla Direzione Generale dall’Azienda USL di Ferrara, che ha voluto così rendere omaggio a un professionista stimato per le sue straordinarie qualità umane e professionali. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Franco, la moglie Tiziana, le figlie Alice e Benedetta che hanno scoperto la targa, la madre Vincenzina e la sorella Daria, insieme ai colleghi, ai medici e agli operatori che con lui hanno condiviso anni di lavoro e di dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
BARGA, UNA TARGA NEL RICORDO DI DON FRANCESCO POCKAJ A centodieci anni dalla nascita (e a trenta dalla morte) la comunità di Barga rende omaggio alla memoria di don Francesco Pockaj. Domani, venerdi 10 ottobre, alle ore 17.30, una targa co
Una targa al Sacro Cuore in ricordo di Don Francesco Pockaj.