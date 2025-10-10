Una sorprendente scoperta nel Golfo di Napoli | una grande barriera corallina nascosta
Una scoperta straordinaria a 500 metri di profondità. Nel cuore del Golfo di Napoli, a circa 500 metri sotto la superficie del mare, gli scienziati hanno individuato una grande e antica barriera corallina rimasta finora sconosciuta. La scoperta è stata realizzata dalla nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito della missione scientifica Demetra, coordinata dall' Istituto di Scienze Marine di Bologna (Ismar). Un lavoro di squadra tra istituti di eccellenza. Alla spedizione partecipano anche la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, l' Università Politecnica delle Marche e l' Università Federico II di Napoli, confermando l'importanza della collaborazione tra i principali centri di ricerca italiani.
