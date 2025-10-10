Una rosa per Norma Cossetto a Vasto la manifestazione

Largo Saraceni a Vasto ha ospitato la cerimonia “Una rosa per Norma Cossetto”, in ricordo della giovane martire istriana. La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 10 ottobre. Nel portare i saluti del sindaco Francesco Menna e dell'amministrazione comunale, l'assessore alla Cultura e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it