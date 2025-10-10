Una rosa per Norma Cossetto a Vasto la manifestazione

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Largo Saraceni a Vasto ha ospitato la cerimonia “Una rosa per Norma Cossetto”, in ricordo della giovane martire istriana. La cerimonia si è svolta nella mattinata di venerdì 10 ottobre. Nel portare i saluti del sindaco Francesco Menna e dell'amministrazione comunale, l'assessore alla Cultura e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rosa - norma

Torna “Una rosa per Norma Cossetto”: 400 eventi in tutta Italia per ricordare la studentessa istriana uccisa dai partigiani

Una rosa per Norma Cossetto, a Cristo Re la commemorazione della giovane istriana uccisa dai comunisti slavi

"Una rosa per Norma", cerimonia al Parco vittime delle foibe

CUORGNE' - Una manifestazione in ricordo di Norma Cossetto - Le edizioni precedenti hanno visto pian piano crescere la partecipazione in un clima armonico e privo di polemiche», dicono gli organizzatori ... Secondo quotidianocanavese.it

Una rosa per Norma, sabato 11 ottobre la cerimonia in ricordo di Norma Cossetto - Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11, ad Ascoli Piceno, nell'omonima via a lei intitolata in zona Annunziata, sarà ricordata Norma Cossetto, la giovane ... Si legge su picenonews24.it

Cerca Video su questo argomento: Rosa Norma Cossetto Vasto