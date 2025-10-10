Nel panorama in continua evoluzione delle telecomunicazioni, l’innovazione non è solo un vantaggio competitivo, ma una necessità. Per comprendere meglio le direzioni che l’industria sta prendendo, abbiamo intervistato Francesca Parasecolo, a capo del Network Engineering di Open Fiber, il principale operatore FTTH italiano e tra i leader in Europa. Quali sono i principali filoni tecnologici che Open Fiber sta esplorando per sfruttare al meglio la propria rete? "La nostra infrastruttura in fibra ottica, nativa in FTTH (Fiber to the home), è senza dubbio la tecnologia alla base dei servizi di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una rete ancora più intelligente . Open Fiber corre con Edge, AI e 6g