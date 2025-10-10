Una reporter accetta un incarico rilassante che d' un tratto si trasforma in un incubo
D isponibile da oggi su Netflix, La donna della cabina numero 10 è l’atteso thriller tratto dal bestseller di Ruth Ware e con protagonista Keira Knightley. Ambientato a bordo di uno yacht di lusso, il film segue una giornalista in crociera che indaga su un possibile omicidio. Ignorata da tutti, si ritrova sola a cercare la verità, isolata in mezzo all’oceano e con un probabile killer che si aggira indisturbato. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv La donna della cabina numero 10: su Netflix, trama film thriller streaming con Keira Knightley, il cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it
