Una giudice ha sospeso l’ordine di Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale in Illinois
Una giudice statunitense ha sospeso per almeno quattordici giorni l’ordine di Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale in Illinois. A differenza di quanto sostenuto dal presidente, a Chicago non ci sarebbe un’insurrezione in corso e, dunque, non sarebbe necessaria la presenza dei soldati. L’amministrazione, con ogni probabilità, farà ricorso. Donald Trump e le bugie sulla situazione delle città statunitensi. Negli ultimi mesi Trump ha disposto l’invio della Guardia Nazionale anche a Los Angeles, Washington, Memphis e Portland; in ognuno di questi casi sono stati presentati ricorsi, e lo schieramento delle forze armate è stato oggetto di critiche anche da parte degli amministratori locali e dei cittadini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
