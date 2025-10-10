Una giornata da pirati | la ' Sebastian Run' porta la solidarietà dal fiume alle Mura

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata da. 'pirati'. Domenica 12 fa tris la ‘Sebastian Run’, camminata benefica non competitiva di circa 5 chilometri in partenza dalla Darsena di Ferrara (nei pressi dell'omonimo pub collocato sulla nave ormeggiata al porto fluviale, che ha promosso l'iniziativa). Assoluta protagonista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - pirati

giornata pirati sebastian run"Sebastian Run": a Ferrara la solidarietà in marcia dalla Darsena alle Mura - Dove sei: Homepage > Lista notizie > "Sebastian Run": a Ferrara la solidarietà in marcia dalla Darsena alle Mura ... Si legge su cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Pirati Sebastian Run