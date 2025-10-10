Una firma che vale una vita | Coop in campo per portare l'educazione affettiva nelle scuole

È partita l'8 ottobre a Firenze, ma andrà avanti in 40 punti Coop di tutta Italia e online fino al 10 dicembre, la campagna “Una firma che vale una vita”. L'obiettivo è quello di raccogliere adesioni per la proposta di legge di iniziativa popolare "Diritto a stare bene", che punta all'istituzione del supporto psicologico obbligatorio in luoghi pubblici come le scuole o gli ospedali. 🔗 Leggi su Fanpage.it