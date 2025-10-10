Una firma che vale una vita | Coop in campo per portare l'educazione affettiva nelle scuole
È partita l'8 ottobre a Firenze, ma andrà avanti in 40 punti Coop di tutta Italia e online fino al 10 dicembre, la campagna “Una firma che vale una vita”. L'obiettivo è quello di raccogliere adesioni per la proposta di legge di iniziativa popolare "Diritto a stare bene", che punta all'istituzione del supporto psicologico obbligatorio in luoghi pubblici come le scuole o gli ospedali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: firma - vale
Gubbio-Bra 1-0, Di Bitonto firma il successo che vale il secondo posto
Trump firma l’ordine esecutivo per TikTok USA. Vale 14 miliardi di dollari
LIVE Juventus-Roma 3-2, Women’s Cup calcio femminile in DIRETTA: Thomas firma il gol che vale il primo trofeo della stagione!
Una firma può valere una vita.? Con la campagna “Dire, Fare, Amare”, Coop ha scelto di impegnarsi per un futuro libero dalla violenza di genere, partendo da un aspetto fondamentale: l’educazione alle relazioni. Oggi questo impegno diventa concreto con l’ - facebook.com Vai su Facebook
Pace Alle 11 italiane dall’Egitto la firma è dalla Knesset il voto all’accordo su #Gaza e M.o. Va detto, senza la pressione USA e il segnale del Qatar, questo risultato che vale migliaia di vite non sarebbe mai arrivato Per una volta stringiamoci tutti in un grande a - X Vai su X
“Una firma che vale una vita”: Coop in campo per portare l’educazione affettiva nelle scuole - È partita l’8 ottobre a Firenze, ma andrà avanti in 40 punti Coop di tutta Italia e online fino al 10 dicembre, la campagna “Una firma che vale una vita”. fanpage.it scrive
Una firma che vale una vita, l’iniziativa di Coop per il benessere mentale - Raccolta firme nei punti vendita per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per un servizio di psicologia anche nelle scuole ... Scrive intoscana.it