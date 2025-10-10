Una distesa di coperte all' uncinetto su piazza STeresa | Viva Vittoria vicina all' obiettivo
Ci siamo quasi. Manca davvero poco per completare le coperte realizzate all'uncinetto, che domenica 9 novembre tappezzeranno piazza Santa Teresa. L'iniziativa benefica “Viva Vittoria” sta per entrare nel vivo. Le promotrici Filomena Pomes D'Agnano dell’associazione “Tutto quello che vorrei” e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
