Una distesa di coperte all' uncinetto su piazza STeresa | Viva Vittoria vicina all' obiettivo

Brindisireport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo quasi. Manca davvero poco per completare le coperte realizzate all'uncinetto, che domenica 9 novembre tappezzeranno piazza Santa Teresa. L'iniziativa benefica “Viva Vittoria” sta per entrare nel vivo. Le promotrici Filomena Pomes D'Agnano dell’associazione “Tutto quello che vorrei” e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

