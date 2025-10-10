"Dobbiamo lavorare alla costituzione di una coalizione sociale di scopo. Un accordo temporaneo tra individui, gruppi e organizzazioni che condividono obiettivi comuni. Non serve un’alleanza permanente, ma un raggruppamento momentaneo per affrontare la crisi e superarla insieme". A parlare è Sandro Malucchi, sociologo, ex assessore al sociale. L’idea parte da una constatazione: "Viviamo tempi cupi, come è stato scritto su La Nazione, e dobbiamo reagire con un patto di cittadinanza attiva, capace di dare voce e soluzioni alle parti più fragili e vulnerabili della città". Malucchi immagina una rete fatta di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, della pubblica amministrazione locale, delle associazioni del terzo settore e dei comitati cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una coalizione sociale di scopo. Solo così si esce dai tempi cupi. Alla città serve una rete solidale