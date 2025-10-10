Una coalizione sociale di scopo Solo così si esce dai tempi cupi Alla città serve una rete solidale
"Dobbiamo lavorare alla costituzione di una coalizione sociale di scopo. Un accordo temporaneo tra individui, gruppi e organizzazioni che condividono obiettivi comuni. Non serve un’alleanza permanente, ma un raggruppamento momentaneo per affrontare la crisi e superarla insieme". A parlare è Sandro Malucchi, sociologo, ex assessore al sociale. L’idea parte da una constatazione: "Viviamo tempi cupi, come è stato scritto su La Nazione, e dobbiamo reagire con un patto di cittadinanza attiva, capace di dare voce e soluzioni alle parti più fragili e vulnerabili della città". Malucchi immagina una rete fatta di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, della pubblica amministrazione locale, delle associazioni del terzo settore e dei comitati cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
