Una chiamata al 112 salva una 14enne | carabiniere la ascolta e la conforta
Una ragazza di 14 anni, in un momento di grave fragilità emotiva, ha trovato il coraggio di chiamare il 112. All'altro capo della linea, un carabiniere le ha parlato con parole semplici ma profonde, trasmettendole fiducia e conforto. L'ha ascoltata con empatia, restando in linea fino all'arrivo dei colleghi a casa. Un gesto di umanità e dedizione che va oltre il dovere, dimostrando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di ascoltare e offrire vicinanza nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: chiamata - salva
LA SQUADRA DEL 118 GLI SALVA LA VITA, LUI A 8 ANNI SI PRESENTA IN CENTRALE PER RINGRAZIARLI È una notte di fine luglio quando una chiamata urgente 'scuote' la nostra Centrale: una richiesta di soccorso per un bambino di soli 8 anni, colpito d - facebook.com Vai su Facebook
Il gatto Marble salva la casa dalle fiamme con una “chiamata d’emergenza” alla sua famiglia @fulviocerutti @LaStampa - X Vai su X
Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto - Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva. Si legge su ilgiornale.it
Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 “Al 112 arriva una chiamata. Scrive msn.com