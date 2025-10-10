Una ragazza di 14 anni, in un momento di grave fragilità emotiva, ha trovato il coraggio di chiamare il 112. All'altro capo della linea, un carabiniere le ha parlato con parole semplici ma profonde, trasmettendole fiducia e conforto. L'ha ascoltata con empatia, restando in linea fino all'arrivo dei colleghi a casa. Un gesto di umanità e dedizione che va oltre il dovere, dimostrando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di ascoltare e offrire vicinanza nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Una chiamata al 112 salva una 14enne: carabiniere la ascolta e la conforta