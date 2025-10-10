Una chiamata al 112 salva una 14enne | carabiniere la ascolta e la conforta

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 14 anni, in un momento di grave fragilità emotiva, ha trovato il coraggio di chiamare il 112. All'altro capo della linea, un carabiniere le ha parlato con parole semplici ma profonde, trasmettendole fiducia e conforto. L'ha ascoltata con empatia, restando in linea fino all'arrivo dei colleghi a casa. Un gesto di umanità e dedizione che va oltre il dovere, dimostrando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di ascoltare e offrire vicinanza nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

una chiamata al 112 salva una 14enne carabiniere la ascolta e la conforta

© Tgcom24.mediaset.it - Una chiamata al 112 salva una 14enne: carabiniere la ascolta e la conforta

In questa notizia si parla di: chiamata - salva

chiamata 112 salva 14enneCarabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto - Chiede aiuto in un momento di grave fragilità emotiva. Si legge su ilgiornale.it

Carabiniere salva 14enne in crisi depressiva: "Sono un tuo amico". E la convince a chiedere aiuto – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 “Al 112 arriva una chiamata. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiamata 112 Salva 14enne