Una buca pericolosa in via Maggiore Toselli

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vorrei segnalare che da più di un anno in via Maggiore Toselli all'altezza del civico 199 c'è una grande buca (che sembra una voragine) molto pericolosa (ieri una signora stava cadendo) e il Comune ancora non ha provveduto a sistemarla. Allego foto. Confido in voi. Distinti saluti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

