Il conto alla rovescia è iniziato per un appuntamento autunnale – arrivato alla sua sesta edizione – e imperdibile per chi ama i paesaggi autentici e la libertà senza cronometro. L’anima gravel torna infatti protagonista a Cervia: domenica il Fantini Club accoglie gravellari e cicloturisti da tutta Italia per la 6ª edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club. Con partenza alla francese tra le 8 e le 9 dallo storico stabilimento sulla spiaggia 182, la Strade Bianche del Sale Fantini Club è più di una cicloturistica: è un viaggio nella Romagna più vera, tra mare, saline, colline e borghi incantati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un tuffo nella natura. Tra mare, colline e borghi incantati