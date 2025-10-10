Un tuffo nella natura Tra mare colline e borghi incantati
Il conto alla rovescia è iniziato per un appuntamento autunnale – arrivato alla sua sesta edizione – e imperdibile per chi ama i paesaggi autentici e la libertà senza cronometro. L’anima gravel torna infatti protagonista a Cervia: domenica il Fantini Club accoglie gravellari e cicloturisti da tutta Italia per la 6ª edizione della Strade Bianche del Sale Fantini Club. Con partenza alla francese tra le 8 e le 9 dallo storico stabilimento sulla spiaggia 182, la Strade Bianche del Sale Fantini Club è più di una cicloturistica: è un viaggio nella Romagna più vera, tra mare, saline, colline e borghi incantati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
