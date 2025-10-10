Un ' tuffo' nel fiume di Roma 150 eventi per la settima edizione del Tevere Day
AGI - Un 'tuffo' nel Tevere per riscoprire la bellezza di Roma. E' quello che metaforicamente accade fino a domenica 12 ottobre durante la settima edizione del Tevere Day, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Un evento che, negli anni, è diventato un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale - assessorato alla Cultura - dipartimento Attività culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, POIS, Litografia Bruni. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: tuffo - fiume
Ciuffenna, un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume
Ciuffenna, un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume
Muore a 24 anni dopo il tuffo nel fiume Taro: la tragedia in provincia di Parma
Il motore V4 Granturismo ha ruggito, dando il via a una giornata di guida incredibile. La strada per Meteora era un sogno tecnico di curve tortuose, brevemente interrotta solo per un rapido tuffo nel fiume Arachthos e una splendida sosta fotografica al ponte ad - facebook.com Vai su Facebook
Roma: fino al 12 ottobre il ‘Tevere day’, settima edizione per la grande festa del fiume - (Adnkronos) – E' in corso a Roma la settima edizione del Tevere Day, in programma dal 6 al 12 ottobre, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Scrive meridiananotizie.it
Tevere Day 2025, fino al 12 ottobre la festa del fiume di Roma - (askanews) – Prosegue fino al 12 ottobre il Tevere Day, la manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Riporta msn.com