AGI - Un 'tuffo' nel Tevere per riscoprire la bellezza di Roma. E' quello che metaforicamente accade fino a domenica 12 ottobre durante la settima edizione del Tevere Day, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma. Un evento che, negli anni, è diventato un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale - assessorato alla Cultura - dipartimento Attività culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, POIS, Litografia Bruni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un 'tuffo' nel fiume di Roma, 150 eventi per la settima edizione del Tevere Day