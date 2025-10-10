Un tavolo per la rinascita della pineta dannunziana | all' Aurum la tavola rotonda organizzata dal Pd
Parchi e riserve naturali, e in particolare la riserva dannunziana, al centro della tavola rotonda “Il nostro mare verde” organizzata dal Pd di Pescara che si svolgerà sabato 11 ottobre alle 9.30 nella sala Tosti dell’Aurum.“Un’occasione di confronto per ascoltare il parere degli esperti in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Un tavolo per la rinascita della pineta dannunziana: all'Aurum la tavola rotonda organizzata dal Pd - Si parlerà dei tagli alle riserve operate dalla Regione, ma in particolare della situazione della pineta e della sua rinascita dopo l'incendio del 2021. Secondo ilpescara.it
Incendio nella Pineta Dannunziana a Pescara - Un incendio dalle 3 della notte scorsa ha interessato la Pineta Dannunziana di Pescara: per alcune ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo scoppiato per cause in corso di accertamento ... Lo riporta ansa.it