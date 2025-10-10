Un sit-in per protestare contro la chiusura della media Damiano | Per una scuola vicina alle famiglie

Non solo i sindacati, ora anche diversi cittadini e famiglie scendono in campo per opporsi all'ipotesi di chiusura, a partire dall'anno scolastico 2027-28 della scuola media Damiano in via Ghiselli. Dopo la lettera inviata settimane fa dai docenti e personale dell'istituto, ora è partita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it