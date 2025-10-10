Un salvavita in ogni luogo pubblico | Ozzano è Comune cardioprotetto

10 ott 2025

Un traguardo “vitale” per il territorio: Ozzano dell'Emilia si unisce ufficialmente alla rete dei 'Comuni Cardioprotetti'. Grazie all'installazione di tre nuovi dispositivi, il Comune doterà ogni luogo pubblico e sensibile di uno strumento salvavita, raggiungendo quota 19 defibrillatori (DAE). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

