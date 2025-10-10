Un salvavita in ogni luogo pubblico | Ozzano è Comune cardioprotetto
Un traguardo “vitale” per il territorio: Ozzano dell'Emilia si unisce ufficialmente alla rete dei 'Comuni Cardioprotetti'. Grazie all'installazione di tre nuovi dispositivi, il Comune doterà ogni luogo pubblico e sensibile di uno strumento salvavita, raggiungendo quota 19 defibrillatori (DAE). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: salvavita - ogni
Quali sono le manovre salvavita che ogni genitore dovrebbe imparare secondo l’esperto
Bitetti sulla sospensione del Tarlatamab farmaco sperimentale salvavita: Taranto non resterà in silenzio: attiverò ogni strumento a tutela della vita
Ogni minuto conta. In Italia oltre 60.000 persone all’anno vengono colpite da arresto cardiaco, ma solo il 6,6% sopravvive. Conoscere le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore può davvero fare la differenza. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mappa - facebook.com Vai su Facebook
Un salvavita in ogni luogo pubblico: Ozzano è Comune cardioprotetto - Un traguardo “vitale” per il territorio: Ozzano dell'Emilia si unisce ufficialmente alla rete dei 'Comuni Cardioprotetti'. Da bolognatoday.it
Quali sono le manovre salvavita che ogni genitore dovrebbe imparare secondo l’esperto - In caso di soffocamento o arresto respiratorio, intervenire nei primi secondi può salvare la vita di un bambino. Lo riporta fanpage.it